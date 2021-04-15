Правоохранители выявили канал поставки наркотиков в Одесскую исправительную колонию

Следователи установили, что 34-летний мужчина наладил канал поставки наркотических веществ на территорию учреждения. Привлекая сообщников, которые находились на свободе, злоумышленник координировал получение и распространение запрещенных веществ среди осужденных.

Кроме этого, он склонял других заключенных к употреблению и сбыту наркотиков, побудил их нарушать правила пребывания в колонии и призвал придерживаться так называемых "воровских законов".

"Смотрящому" сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Двое его сообщников получили свои подозрения раньше, в начале апреля.