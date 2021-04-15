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Правоохранители выявили канал поставки наркотиков в Одесскую исправительную колонию

Автор: Инна Собора

Полицейские сообщили подозрение в поставке наркотиков и распространении преступного влияния "смотрящому" в Одесской исправительной колонии. Мужчина отбывает наказание за кражу и находится в статусе так называемого "смотрящего" за одним из участков колонии.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Следователи установили, что 34-летний мужчина наладил канал поставки наркотических веществ на территорию учреждения. Привлекая сообщников, которые находились на свободе, злоумышленник координировал получение и распространение запрещенных веществ среди осужденных.

Кроме этого, он склонял других заключенных к употреблению и сбыту наркотиков, побудил их нарушать правила пребывания в колонии и призвал придерживаться так называемых "воровских законов".

"Смотрящому" сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Двое его сообщников получили свои подозрения раньше, в начале апреля.

Ранее в Хмельницкой области разоблачили канал поставки наркотиков в исправительную колонию.

Напомним, что в Киеве задержали полицейского и его поставщиков на сбыте психотропных веществ.

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