Правоохранители уточнили число жертв стрельбы в Москве

В результате стрельбы в Москве погибли два человека. Об этом сообщили в правоохранительных органах Российской Федерации, передают российские СМИ.

Сообщается, что погибшими оказались сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), а также нападавший.

Ранее РБК-Украина писало, что в центре Москвы возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова. По данным российских СМИ, стрельбу открыли в приемной офиса ФСБ, после чего нападавший выбежал на улицу. Изначально сообщалось, что в результате стрельбы погибли трое сотрудников ФСО.

В ходе инцидента неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и открыл огонь. На место стрельбы прибыли группы специального назначения и взрывотехники. Также сообщается, что движение транспорта на Лубянке перекрыто.

Также сообщалось, что в Дании правоохранители провели масштабную спецоперацию по всей стране из-за подозрений о возможной подготовке террористического акта. Как сообщили в местной полиции, возможные теракты готовились по исламистским мотивам.