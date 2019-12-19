Правоохоронці уточнили кількість жертв стрілянини в Москві

В результаті стрілянини в Москві загинули дві людини. Про це повідомили в правоохоронних органах Російської Федерації, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що загиблими виявилися співробітник Федеральної служби охорони (ФСО), а також нападник.

Раніше РБК-Україна писало, що в центрі Москви біля будівлі Федеральної служби безпеки (ФСБ) невідомий відкрив стрілянину з автомата Калашникова. За даними російських ЗМІ, відкрили стрілянину в адміністратора офісу ФСБ, після чого нападник вибіг на вулицю. Спочатку повідомлялося, що в результаті стрілянини загинули троє співробітників ФСО.

В ході інциденту невідомий із зброєю забарикадувався в будівлі на Великій Луб'янці і відкрив вогонь. На місце стрілянини прибутку групи спеціального призначення та вибухотехніки. Також повідомляється, що рух транспорту на Луб'янці перекрито.

Також повідомлялося, що в Данії правоохоронці провели масштабну спецоперацію по всій країні з-за підозр про можливу підготовку терористичного акту. Як повідомили в місцевій поліції, можливі теракти готувалися з ісламістським мотивів.