Правоохоронці посилять охорону храмів на Великдень, - МВС

Фото: в Україні на Великдень посилять охорону храмів (Getty Images)

В Україні на Великдень правоохоронці посилять охорону храмів. Перед початком служби церкви перевірять вибухотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна.