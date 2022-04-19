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Правоохоронці посилять охорону храмів на Великдень, - МВС

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Київ, Вівторок 19 квітня 2022 16:14
Правоохоронці посилять охорону храмів на Великдень, - МВС Фото: в Україні на Великдень посилять охорону храмів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні на Великдень правоохоронці посилять охорону храмів. Перед початком служби церкви перевірять вибухотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна.

"В першу чергу, ми говоримо про спроби зриву богослужінь в окремих храмах. Вибухотехніки перевірятимуть храми на предмет мінування", - сказав Єнін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, на Великдень поліція перейде на посилений режим служби в районах храмів.

Нагадаємо, напередодні Єнін не виключив можливість диверсій з боку російських окупантів напередодні Великодніх свят.

Відзначимо, раніше в РНБО попередили про ризик обстрілу окупантами українських храмів у Великодню ніч.

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