Правоохоронці посилять охорону храмів на Великдень, - МВС
В Україні на Великдень правоохоронці посилять охорону храмів. Перед початком служби церкви перевірять вибухотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна.
"В першу чергу, ми говоримо про спроби зриву богослужінь в окремих храмах. Вибухотехніки перевірятимуть храми на предмет мінування", - сказав Єнін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, на Великдень поліція перейде на посилений режим служби в районах храмів.
Нагадаємо, напередодні Єнін не виключив можливість диверсій з боку російських окупантів напередодні Великодніх свят.
Відзначимо, раніше в РНБО попередили про ризик обстрілу окупантами українських храмів у Великодню ніч.
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