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Правоохранители усилили меры из-за акций в центре Киева

Новости » Общество     08.03.2020 - 13:03
Правоохранители усилили меры из-за акций в центре Киева
Фото: акции в Киеве (РБК-Украина)

Массовые акции в Киеве проведут несколько общественных организаций

Полиция и Национальная гвардия Украины усилили меры для обеспечения безопасности во время проведения массовых акций в центре Киева сегодня, 8 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что ранее на проведение акций 8 марта с массовым участием граждан подавали заявки несколько общественных организаций.

"В столице пройдут акции различной направленности, а потому полицейские будут пристально следить за порядком и оперативно реагировать в целях недопущения конфликтов и любых нарушений. Кроме того, с участниками и организаторами мероприятий работают представители полиции диалога, задача которых заключается в предотвращении провокаций и разъяснении присутствующим на собраниях ответственности в случае нарушения правопорядка", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Также во время шествия будет кратковременное перекрытие движения по улице Михайловской и Европейской площади.

"Столичные правоохранители обращаются к гражданам обращаться максимально толерантно, соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Фото: акции в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что большинство украинцев (87%) не поддерживают идею отмены празднования Международного женского дня 8 марта. Поддерживают инициативу отменить праздник только 10% граждан.

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