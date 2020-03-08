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Правоохоронці посилили заходи через акції в центрі Києва

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 13:03
Правоохоронці посилили заходи через акції в центрі Києва
Фото: акції в Києві (РБК-Україна)

Масові акції в Києві проведуть кілька громадських організацій

Поліція і Національна гвардія України посилили заходи для забезпечення безпеки під час проведення масових акцій у центрі Києва сьогодні, 8 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що раніше на проведення акцій 8 березня з масовою участю громадян подавали заявки кілька громадських організацій.

"У столиці пройдуть акції різної спрямованості, а тому поліцейські будуть пильно стежити за порядком і оперативно реагувати в цілях недопущення конфліктів та будь-яких порушень. Крім того, з учасниками і організаторами заходів працюють представники поліції діалогу, завдання яких полягає в запобіганні провокацій та роз'яснення присутнім на зборах відповідальності у разі порушення правопорядку", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Також під час ходи буде короткочасне перекриття руху по вулиці Михайлівській і Європейській площі.

"Столичні правоохоронці звертаються до громадян звертатися максимально толерантно, дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським при виконанні ними службових обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Фото: акції в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що більшість українців (87%) не підтримують ідею скасування святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня. Підтримують ініціативу скасувати свято лише 10% громадян.

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