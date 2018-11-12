Правоохоронці України та США обговорили створення платформи для протидії наркозлочинності

Фото: В'ячеслав Аброськін і Джейсон Шумахер (npu.gov.ua)

Україна зацікавлена в постійній присутності представника DEA

Правоохоронці України та США обговорили створення міждержавної платформи для протидії наркозлочинності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Сьогодні під час зустрічі першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна та керівника офісу Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Мін'юсту США у Варшаві Джейсона Шумахера мова йшла про співпрацю між відповідними підрозділами.

Під час зустрічі українська сторона висловила зацікавленість у постійній присутності представника DEA в Україні. Аброськін запропонував американській стороні кроки подальшої співпраці.

"Під егідою Європолу ми створили групу, до складу якої увійшли шість країн. Ми напряму співпрацюємо, обмінюємося оперативною інформацією, що стосується транзиту наркотиків та діяльності "злодіїв у законі", які контролюють цей напрямок. І це вже дає результати. Враховуючи, що DEA має представників у 91 країні, створення такої платформи під егідою DEA, дозволило би нам значно розширити свою взаємодію та об’єднатися у протидії одному ворогові - наркозлочинності", - зазначив Аброськін.

У свою чергу Шумахер зазначив, що американська сторона зацікавлена в такому співробітництві.

"Це допоможе нам боротися з організованою наркозлочинністю. Це те, до чого ми йдемо. Ми хочемо бути частиною такої взаємодії з іншими країнами і були б раді представити вам таку платформу", - повідомив Шумахер.

Нагадаємо, раніше Національна поліція України та Адміністрація по боротьбі з наркотиками Міністерства юстиції США підписали меморандум про співпрацю.