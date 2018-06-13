Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками США подписали меморандум о сотрудничестве

НовостиПолитика    13.06.2018 - 14:25
Фото: подписание меморандума (npu.gov.ua)
Фото: подписание меморандума (npu.gov.ua)

В рамках меморандума иностранные партнеры передали НПУ специальное оборудование, оргтехнику и 7 внедорожников

Национальная полиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали глава Нацполиции Сергей Князев и заместитель председателя дипломатической миссии США в Украине Джордж Кент, передает пресс-служба НПУ.

"Меморандум о сотрудничестве, подписанный украинскими и американскими правоохранителями, направлен на активизацию обмена информацией между Украиной и США в сфере противодействия транснациональной наркопреступности. Кроме того, он имеет целью совместные мероприятия... в сфере предупреждения и разоблачения незаконных финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

Так, в рамках процесса взаимодействия Украины и США оперативники нескольких подразделений Департамента противодействия наркопреступности получили от иностранных партнеров приборы ночного видения, тактический телескоп, инфракрасную камеру, фото- видео- и оргтехнику на сумму более полутора миллиона гривен. Также украинские полицейские получили 7 внедорожников для нужд подразделений в регионах. Автомобили будут использоваться при документировании организованных групп наркодельцов с межрегиональными и международными связями.

Замглавы дипломатической миссии США в Украине Джордж Кент отметил, что американские партнеры рады поддержать последовательные шаги реформирования правоохранительных органов в Украине. Кент отметил положительные достижения в работе украинских оперативников в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

"Ваш профессионализм и преданность делу уже принесли значительные успехи... Мы рады передать Департаменту автомобили, оборудование и другую технику. Надеюсь, что это поможет еще эффективнее выполнять вашу важную миссию", - подчеркнул он.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", содержащий разрешение на выделение Украине помощи в сфере безопасности 250 млн долларов.

По результатам операции "Нерест" к админответственности привлечены почти 4 тыс. человек США приостанавливают военные учения с Южной Кореей ради договора с КНДР
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, наркотики, полиция, меморандум  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь