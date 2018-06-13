Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками США подписали меморандум о сотрудничестве

В рамках меморандума иностранные партнеры передали НПУ специальное оборудование, оргтехнику и 7 внедорожников

Национальная полиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали глава Нацполиции Сергей Князев и заместитель председателя дипломатической миссии США в Украине Джордж Кент, передает пресс-служба НПУ.

"Меморандум о сотрудничестве, подписанный украинскими и американскими правоохранителями, направлен на активизацию обмена информацией между Украиной и США в сфере противодействия транснациональной наркопреступности. Кроме того, он имеет целью совместные мероприятия... в сфере предупреждения и разоблачения незаконных финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

Так, в рамках процесса взаимодействия Украины и США оперативники нескольких подразделений Департамента противодействия наркопреступности получили от иностранных партнеров приборы ночного видения, тактический телескоп, инфракрасную камеру, фото- видео- и оргтехнику на сумму более полутора миллиона гривен. Также украинские полицейские получили 7 внедорожников для нужд подразделений в регионах. Автомобили будут использоваться при документировании организованных групп наркодельцов с межрегиональными и международными связями.

Замглавы дипломатической миссии США в Украине Джордж Кент отметил, что американские партнеры рады поддержать последовательные шаги реформирования правоохранительных органов в Украине. Кент отметил положительные достижения в работе украинских оперативников в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

"Ваш профессионализм и преданность делу уже принесли значительные успехи... Мы рады передать Департаменту автомобили, оборудование и другую технику. Надеюсь, что это поможет еще эффективнее выполнять вашу важную миссию", - подчеркнул он.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", содержащий разрешение на выделение Украине помощи в сфере безопасности 250 млн долларов.