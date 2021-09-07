Правоохранители разоблачили злоупотребления в крупной госкомпании на миллионы долларов

Установлено, что руководители госкорпорации пытались вывезти из Украины зерновые на сумму в 7 млн долларов на подконтрольную им компанию-нерезидент, которая имеет задолженность перед ГПЗКУ за поставленные ранее грузы.

При этом отгрузка осуществлялась по заниженной стоимости и без предоплаты. При этом правоохранители разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы.

В частности за кредиты, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной.

Отмечается, что в течение января-мая между госкоропрацией и иностранными компаниями были заключены контракты на поставку зерновых на сумму более 231 млн долларов. При этом на конец июля задолженность этих компаний перед ГПЗКУ превышала 57 млн долларов.

"Сегодня, 7 сентября, полицейские предупредили загрузку на морской транспорт и вывоз с таможенной территории Украины зерновых культур в адрес компании-нерезидента, имеющего задолженность ГПЗКУ на сумму 7 млн долларов за ранее поставленный груз", - указывается в сообщении.

В морском порту "Черноморск" и складских помещениях проводятся следственные действия.