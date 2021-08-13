Главу крупной госкомпании задержали при попытке бегства из Украины
Фото: полиция задержала главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации (mvs.gov.ua)
Полиция задержала главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Он пытался покинуть территорию страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Нацполиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины при попытке бегства из Украины", - говорится в сообщении.
Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.
Ранее полиция разоблачила масштабные злоупотребления должностных лиц "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Сумма ущерба составляет более 57 миллионов долларов США.