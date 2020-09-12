Правоохранители расследуют фальсификации НАБУ в деле "Роттердам+", - Вовк

Фото: Дмитрий Волк (УНИАН)

После официального закрытия дела из-за отсутствия состава преступления с него сняты все обвинения

Правоохранительные органы открыли уголовные производства по фактам фальсификаций дела "Роттердам+" детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщил бывший подозреваемый в деле экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк в эфире телеканала "Прямой".

"Мне известно, что уже есть уголовные производства в отношении детективов, которые фальсифицировали дело", - сообщил Вовк.

По его словам, в ближайшее время вероятно появятся уголовные производства и по факту растраты бюджетных средств во время проведения этого расследования.

"Логично, что они появятся. Из публичных источников можно легко увидеть, что только на публичные исследования через систему ProZorro они потратили более 1 млн грн. Поэтому это абсолютно резонный вопрос", - добавил экс-председатель НКРЭКУ.

Вовк подчеркнул, что после официального закрытия дела за отсутствием состава преступления, с него сняты все обвинения.

"С меня сняты все обвинения, что подтверждено полученным на руки оригиналом постановления о закрытии дела", - подытожил он.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.