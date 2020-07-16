Инсценировали убийство: в Черкассах предотвратили покушение на заместителя мэра

Правоохранители предотвратили попытку заказного убийства заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнаря. В связи с данным делом задержали депутата черкасского городского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, депутат черкасского горсовета заказал убийство Ботнаря из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния.

"Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток. В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступлении, задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в ГБР.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Также ему готовят избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит тюремный срок от 10 до 15 лет.

Фото: задержание депутата черкасского горсовета (dbr.gov.ua)

Напомним, 16 июля мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнаря, которого не видели с вечера 15 июля.

Позже полиция возбудила уголовное дело в связи с исчезновением Ботнаря.