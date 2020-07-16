ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мэр Черкасс заявил об исчезновении своего заместителя

Черкассы, Четверг 16 июля 2020 15:16
Мэр Черкасс заявил об исчезновении своего заместителя
Фото: Юрий Ботнар (dzvin media)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Черкасс обратился к правоохранителям

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнаря. Заместителя мэра Черкасс не видели с вечера 15 июля.

Об этом мэр Черкасс написал на странице в Facebook.

Как рассказал Бондаренко, вчера, около 19:30, Ботнар отошел от своего автомобиля в районе городского совета на встречу с кем-то. А сегодня утром заместителя городского головы не обнаружили на рабочем месте.

"После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится. Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы", - сообщил Бондаренко.

Напомним, вчера правоохранители нашли и освободили похищенного в начале июля бизнесмена Сергея Ткаченко, которого держали в подвале в Голосеевском районе Киева.

Также полиция разоблачила рейдеров, которые на протяжении четырех лет незаконно удерживали под Киевом местного бизнесмена.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Черкассыисчезновение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь