Правоохранители предотвратили убийство сотрудницы Академии СБУ

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Бывший муж сотрудницы Академии Службы разыскивал киллера для ее убийства

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предупредили заказное убийство сотрудницы Национальной академии Службы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По данным службы, бывший муж сотрудницы Академии Службы разыскивал киллера для ее убийства. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры относительно определения места жительства общего ребенка и выплаты алиментов.

Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о его исполнении. Жизнь жены он оценил в 1 тыс. долларов.

Фото: место задержания (ssu.gov.ua)

Сотрудники СБ Украины задержали бывшего мужа сразу после перечисления последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградщины.

"В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство на заказ) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, полиция задержала подозреваемого в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве.