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Правоохоронці попередили вбивство співробітниці Академії СБУ

Новини » Надзвичайні події     14.02.2020 - 15:32
Правоохоронці попередили вбивство співробітниці Академії СБУ
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Колишній чоловік співробітниці Академії Служби розшукував кілера для її вбивства

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) попередили замовне вбивство співробітниці Національної академії Служби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

За даними служби, колишній чоловік співробітниці Академії Служби розшукував кілера для її вбивства. З жінкою у замовника тривають судові суперечки щодо визначення місця проживання спільної дитини та виплати аліментів.

Правоохоронці здійснили у Києві імітацію зникнення та обстановки вбивства жертви, після чого повідомили замовника про його виконання. Життя дружини він оцінив в 1 тис. доларів.

Фото: місце затримання (ssu.gov.ua)

Співробітники СБ України затримали колишнього чоловіка одразу після перерахування останньої суми коштів за виконану роботу в одному із райцентрів Кіровоградщини.

"У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного в вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника у Києві.

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