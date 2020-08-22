Правоохранители перешли на усиленный режим работы

В Украине 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей, по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины. В связи с этим правоохранители и спасатели вышли на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, на улицах для обеспечения общественной безопасности привлекли 4,5 тысячи правоохранителей Нацполиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, во время мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

Напомним, полиция Киева усиливает патрульные наряды ко Дню Независимости.

Кроме того, накануне Дня Независимости на усиленный режим несения службы перешли и подразделения Государственной пограничной службы Украины.