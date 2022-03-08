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Правоохранители открыли производство из-за захвата СИЗО в Луганской области

Автор: Антон Федорцив

Главное управление Национальной полиции в Луганской области совместно с местной прокуратурой работают над уголовным производством по факту захвата государственных зданий или сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Офиса генерального прокурора в Telegram.

"Установлено, что 7 марта 2022 года в Старобельский следственный изолятор ворвались 20 неизвестных вооруженных лиц. Угрожая огнестрельным автоматическим оружием и физической расправой, мужчины насильно заставили сотрудников покинуть государственное учреждение. После этого они захватили помещение СИЗО и удерживают его", – говорится в заявлении Офиса.

Досудебное расследование проводят следователи Северодонецкого районного управления полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и круг причастных лиц.

К слову, российские оккупанты обстреляли автобус с беженцами из Макарова Киевской области.

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