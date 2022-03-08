ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Автобус с беженцами из Макарова был обстрелян, - мэр Житомира

Новина українською →
Житомир, Вторник 08 марта 2022 18:27
Автобус с беженцами из Макарова был обстрелян, - мэр Житомира Под Житомиром обстреляли автобус с беженцами из Макарова (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Житомирской области обстреляли автобус с беженцами из Макарова. Люди с детьми на руках шли четыре километра под артиллерийскими обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина.

Он сообщил, что автобус с беженцами из Макарова Киевской области обстреляли из артиллерии. Люди направлялись в сторону Житомира.

"Автобус с беженцами из Макарова попал под обстрелы. Люди шли четыре километра под артобстрелами с детьми на руках! В Житомире они остановились около кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, которым они ехали, выбиты окна", - рассказал Сергей Сухомлин.

Он сообщил, что беженцев накормили в кафе и обеспечили водой. А после этого пересадили в другие автобусы и отправили далее – на Запад Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом ПВО сбили ракеты Калибр. Осколки попали в склад в поселке Калиновка.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Война России против Украины
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать