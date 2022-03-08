Автобус с беженцами из Макарова был обстрелян, - мэр Житомира

В Житомирской области обстреляли автобус с беженцами из Макарова. Люди с детьми на руках шли четыре километра под артиллерийскими обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина.

Он сообщил, что автобус с беженцами из Макарова Киевской области обстреляли из артиллерии. Люди направлялись в сторону Житомира.

"Автобус с беженцами из Макарова попал под обстрелы. Люди шли четыре километра под артобстрелами с детьми на руках! В Житомире они остановились около кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, которым они ехали, выбиты окна", - рассказал Сергей Сухомлин.

Он сообщил, что беженцев накормили в кафе и обеспечили водой. А после этого пересадили в другие автобусы и отправили далее – на Запад Украины.