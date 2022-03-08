ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Правоохранители открыли производство из-за захвата СИЗО в Луганской области

Новина українською →
Старобельск, Вторник 08 марта 2022 19:49
Правоохранители открыли производство из-за захвата СИЗО в Луганской области Фото: Ворота Старобельского СИЗО (lug.gp.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Главное управление Национальной полиции в Луганской области совместно с местной прокуратурой работают над уголовным производством по факту захвата государственных зданий или сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Офиса генерального прокурора в Telegram.

"Установлено, что 7 марта 2022 года в Старобельский следственный изолятор ворвались 20 неизвестных вооруженных лиц. Угрожая огнестрельным автоматическим оружием и физической расправой, мужчины насильно заставили сотрудников покинуть государственное учреждение. После этого они захватили помещение СИЗО и удерживают его", – говорится в заявлении Офиса.

Досудебное расследование проводят следователи Северодонецкого районного управления полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и круг причастных лиц.

К слову, российские оккупанты обстреляли автобус с беженцами из Макарова Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины СИЗО Старобельск Вторжение России в Украину
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать