Правоохранители открыли производство из-за захвата СИЗО в Луганской области

Главное управление Национальной полиции в Луганской области совместно с местной прокуратурой работают над уголовным производством по факту захвата государственных зданий или сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост Офиса генерального прокурора в Telegram.

"Установлено, что 7 марта 2022 года в Старобельский следственный изолятор ворвались 20 неизвестных вооруженных лиц. Угрожая огнестрельным автоматическим оружием и физической расправой, мужчины насильно заставили сотрудников покинуть государственное учреждение. После этого они захватили помещение СИЗО и удерживают его", – говорится в заявлении Офиса.

Досудебное расследование проводят следователи Северодонецкого районного управления полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и круг причастных лиц.