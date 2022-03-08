Правоохоронці відкрили провадження через захоплення СІЗО на Луганщині
Головне управління Національної поліції в Луганській області спільно з місцевою прокуратурою працюють над кримінальним провадженням за фактом захоплення державних будівель чи споруд.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Офісу генерального прокурора в Telegram.
"Встановлено, що 7 березня 2022 року до Старобільського слідчого ізолятора увірвалися 20 невідомих озброєних осіб. Погрожуючи вогнепальною автоматичною зброєю та фізичною розправою, чоловіки насильно змусили співробітників покинути державну установу. Після цього вони захопили приміщення СІЗО та утримують його", – йдеться в заяві Офісу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Сєвєродонецького районного управління поліції. Наразі встановлюють обставини події та коло причетних осіб.
До слова, російські окупанти обстріляли автобус із біженцями з Макарова Київської області.
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