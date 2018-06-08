Правоохранители открыли 22 уголовных дела по факту выведения из "Городского коммерческого банка" 3,58 млрд гривен

В махинациях использовался австрийский Meinl Bank AG

По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской коммерческий банк" начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Как сообщается, владелец и должностные лица банка в 2011-2014 годах организовали противоправную схему присвоения средств, которые в дальнейшем перечислили на счета подконтрольных юридических лиц и обналичили. Фактически ни один из заемщиков, которым был предоставлен кредит в этот период, его обслуживание и погашение не проводил. В большинстве случаев в обеспечение по кредитным договорам предоставлялось практически одно и то же имущество, а истцы выступали поручителями других заемщиков.

Из банка было выведено 59,35 млн евро, находившихся на корреспондентских счетах в австрийском Meinl Bank AG. В результате реализованной схемы средства были списаны, как гарантия выполнения обязательств по выданным кредитам. Бывшие должностные лица банка умышленно не отражали в официальной отчетности банка факт списания средств с корреспондентских счетов во избежание негативных последствий связанных с платежеспособностью банка и фактически подавали в НБУ отчетность, которая содержала ложную информацию.

Еще одним каналом вывода активов из украинского банка стало приобретение в собственность ценных бумаг, не имеющих финансового подкрепления и эмитированных субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. В частности, установлено приобретение банком именных дисконтных облигаций на общую сумму 16,96 млн гривен (эмитент ООО "ТПК "Омега"), именных простых акций ОАО "Сельскохозяйственное предприятие им. Петровского" на общую сумму 8,3 млн гривен, акций простых именных на общую сумму 10,79 млн гривен (эмитент ОАО "ФК "АОА Инвестментс") и других эмитентов. Общая сумма выведенных из банка средств при помощи приобретения ценных бумаг составляет 48 млн гривен.

Фото: схема выведения средств из ПАО "Городской коммерческий банк" (ФГВФЛ)

В результате реализованных схем произошло существенное уменьшение высоколиквидных активов банка. Как следствие, в ходе проведенной инвентаризации выяснилось, что балансовая стоимость ("на бумаге") составляет 4,61 млрд гривен, а оценочная в 62 раза меньше – 73,73 млн гривен. Для сравнения можно сказать, что Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО "Городской коммерческий банк" почти 2 млрд гривен гарантированного возмещения.

Фото: активы ПАО "Городской коммерческий банк" (ФГВФЛ)

Напомним, собственника обанкротившегося банка "Финансы и кредит", депутата Верховной Рады Константина Жеваго (по данным НБУ владеет 97,67% акций банка) подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов.

Отметим, что для своих махинаций злоумышленники также использовали австрийский Meinl Bank AG.