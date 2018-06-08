Правоохоронці відкрили 22 кримінальні справи за фактом виведення з "Міського комерційного банку" 3,58 млрд гривень

В махінаціях використовувався австрійський Meinl Bank AG

За заявами уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) проти інсайдерів (власників, топ-менеджерів та пов'язаних осіб) ПАТ "Міський комерційний банк" розпочато 22 кримінальні провадження за фактами зловживань на 3,58 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Як повідомляється, власник та посадові особи банку в 2011-2014 роках організували протиправну схему привласнення коштів, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних юридичних осіб і перевели в готівку. Фактично жоден з позичальників, яким було надано кредит у цей період, його обслуговування та погашення не проводив. В більшості випадків в забезпечення за кредитними договорами надавалося практично одне і те ж майно, а позивачі виступали поручителями інших позичальників.

З банку було виведено 59,35 млн євро, що знаходилися на кореспондентських рахунках в австрійському Meinl Bank AG. В результаті реалізованої схеми кошти були списані, як гарантія виконання зобов'язань за виданими кредитами. Колишні посадові особи банку умисно не відображали в офіційній звітності банку факт списання коштів з кореспондентських рахунків щоб уникнути негативних наслідків пов'язаних з платоспроможністю банку і фактично подавали в НБУ звітність, яка містила неправдиву інформацію.

Ще одним каналом виведення активів з українського банку стало придбання у власність цінних паперів, що не мають фінансового підкріплення і емітованих суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності. Зокрема, встановлено придбання банком іменних дисконтних облігацій на загальну суму 16,96 млн гривень (емітент ТОВ "ТПК "Омега"), простих іменних акцій ВАТ "Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського" на загальну суму 8,3 млн гривень, акцій простих іменних на загальну суму 10,79 млн гривень (емітент ВАТ "ФК "АОА Інвестментс") та інших емітентів. Загальна сума виведених з банку коштів за допомогою придбання цінних паперів становить 48 млн гривень.

Фото: схема виведення коштів з ПАТ "Міський комерційний банк" (ФГВФО)

В результаті реалізованих схем відбулося істотне зменшення високоліквідних активів банку. Як наслідок, у ході проведеної інвентаризації з'ясувалося, що балансова вартість ("на папері") становить 4,61 млрд гривень, а оціночна в 62 рази менше – 73,73 млн гривень. Для порівняння можна сказати, що Фонд гарантування виплатив вкладникам ПАТ "Міський комерційний банк" майже 2 млрд гривень гарантованого відшкодування.

Фото: активи ПАТ "Міський комерційний банк" (ФГВФО)

Нагадаємо, власника збанкрутілого банку "Фінанси та кредит", депутата Верховної Ради україни Костянтина Жеваго (за даними НБУ володіє 97,67% акцій банку) підозрюють у виведенні з банку 53,7 млн доларів.

Зазначимо, що для своїх махінацій зловмисники також використовували австрійський Meinl Bank AG.