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Правоохоронці пояснили, по якій справі проходили обшуки в будинку, де живе Кличко

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 13:06
Правоохоронці пояснили, по якій справі проходили обшуки в будинку, де живе Кличко Фото: обшуки в будинку, де живе Віталій Кличко (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Правоохоронці проводили обшуки у Києві по вулиці Богдана Хмельницького по справі виготовлення контрафактного палива на суму понад 100 млн гривень. Імпортований товар переміщувався на територію України для подальшого перероблення та підпільного виготовлення.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Джерело РБК-Україна в СБУ уточнило, що обшуки проводили в будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомили в ДФС, на адресу ряду суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності систематично з Білорусі та Росії надходили вантажі із вмістом метилового спирту понад 51% від загального об’єму.

Службові особи ряду комерційних товариств ухилялись від сплати акцизного податку на метиловий спирт і надавали неправильні дані хімічного складу товару.

"Фактично імпортований товар переміщувався на територію України для подальшого перероблення та підпільного виготовлення на нелегальних міні-НПЗ в паливо-мастильні матеріали та реалізувався за готівкові кошти без оформлення бухгалтерських документів", - йдеться у повідомленні.

По цій справі пройшли обшуки на території Київської, Чернігівської та Луганської областей. Було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, грошові кошти, а також виготовлені паливо-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 1000 тон.

Фото: місце обшуків (facebook.com/SFSofUkraine)

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що в будинку, де живе Кличко, проходять обшуки.

При цьому в СБУ і Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіціі повідомили РБК-Україна, що їх співробітники не приймають участі в обшуках у Кличка. Обшуки проходили не у нього.

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