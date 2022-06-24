Правоохранители обнаружили экспонаты 12-го столетия у члена банды, которая финансировала "ДНР"

Во время проведения обысков у одного из членов группы были обнаружены документы по выводу средств на предприятиях, которые расположены в Крыму и которыми он руководит.

Также в его офисном помещении на территории Киева было изъято:

скифские мечи Акинаки;

ножи;

кольчугу 2 столетия;

шлемы эпохи эллинизма;

посуда Трипольской культуры;

книгу "Саркофаги Галлии", которая в свое время была экспонатом Русского археологического музея Константинополя, а затем Херсонесского музея в Крыму;

2,5 тысячи монет времен скифского и боспорских Царств, города-государства Ольвии.

Фото: правоохранители обнаружили экспонаты 12-го столетия у члена банды, который финансировал " ДНР " (t.me/pgo_gov_ua)

"По информации привлеченных в ходе обыска специалистов - экспертов Национального музея истории Украины, свыше 2 тысячи изъятых единиц исторических артефактов относятся к эпохам от бронзового века до эпохи позднего средневековья. По предварительным данным, коллекция, насчитывающая более 6 тысяч экспонатов, стоит несколько миллионов долларов. А часть коллекции, вероятно похищена из музеев временно оккупированной территории АР Крым”, - пишет пресс-служба офиса.