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Правоохоронці виявили експонати 12-го сторіччя у члена банди, яка фінансувала "ДНР"

Фото: правоохоронці виявили експонати 12-го сторіччя у члена банди, який фінансував "ДНР" (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці викрили банду, яка причетна до фінансування "ДНР", виведення коштів з України до Росії й веденні бізнесу на території тимчасово окупованого Криму. Під час обшуків у одного із члена угрупування, було виявлено музейні експонати 12-го сторіччя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Під час проведення обшуків в одного із членів групи було виявлено документи щодо виведення коштів на підприємствах, які розташовані в Криму та якими він керує.

Також в його офісному приміщенні на території Києва було вилучено:

  • скіфські мечі Акінакі;
  • ножі;
  • кольчугу 2 сторіччя;
  • шоломи епохи Еллінізму;
  • посуд Трипільської культури;
  • книгу “Саркофаги Галії”, яка свого часу була експонатом Руського археологічного музею Константинополю, а потім Херсонесского музею в Криму;
  • 2,5 тисячі монет часів Скіфського та Боспорських Царств, міста-держави Ольвії.

Фото: правоохоронці виявили експонати 12-го сторіччя у члена банди, який фінансував "ДНР" (t.me/pgo_gov_ua)

“За інформацією залучених у ході обшуку фахівців - експертів Національного музею історії України, понад 2 тисячі вилучених одиниць історичних артефактів належать до епох від бронзового віку до епохи пізнього середньовіччя. За попередніми даними, колекція, яка нараховує більше 6 тисяч експонатів, коштує декілька мільйонів доларів. А частина колекції, ймовірно викрадена з музеїв тимчасово окупованої території АР Крим”, - пише пресслужба Офісу.

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