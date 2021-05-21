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Правоохранители до ночи ищут в КГГА документы, которые мы сами передали им, - Кличко

Автор: РБК-Украина

Правоохранители ищут в департаментах КГГА и коммунальных предприятия Киева документы, которые городская власть уже давно передала им.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, комментируя продолжение давления на столичные власти.

"Структурные подразделения предоставляют всю документацию. Даже ту, что не касается производств, по которым приходят правоохранители. Такие массовые внезапные облавы и постановочные акции - манипуляции для дискредитации городской власти. Попытка дестабилизировать ситуацию в столице. Уже две недели ключевые коммунальные предприятия и подразделения города не могут нормально работать. Поскольку там, с утра до ночи, ищут в основном документы, которые мы сами передали правоохранителям. По финансовым нарушениям, которые обнаружили мы сами", - отметил Кличко.

Он обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить подробный отчет о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов с 2015 года.

"Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА совершил 385 проверок с 2015-го года. И передал правоохранителям материалы по 316-ти объектами аудита. Поэтому вопрос: какова ситуация с этими делами? Почему несколько лет ждали, а теперь реагируют на результаты наших проверок? Только руки дошли или надо срочно заляпать Кличко и столичную власть?" - подытожил Кличко.

Напомним, ранее обыски прошли в ряде предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях подавлением местного самоуправления и давлением на него лично и на столичную власть.

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Новости Украины Виталий КличкоКГГАобыск