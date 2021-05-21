Правоохранители до ночи ищут в КГГА документы, которые мы сами передали им, - Кличко

Правоохранители ищут в департаментах КГГА и коммунальных предприятия Киева документы, которые городская власть уже давно передала им.

"Структурные подразделения предоставляют всю документацию. Даже ту, что не касается производств, по которым приходят правоохранители. Такие массовые внезапные облавы и постановочные акции - манипуляции для дискредитации городской власти. Попытка дестабилизировать ситуацию в столице. Уже две недели ключевые коммунальные предприятия и подразделения города не могут нормально работать. Поскольку там, с утра до ночи, ищут в основном документы, которые мы сами передали правоохранителям. По финансовым нарушениям, которые обнаружили мы сами", - отметил Кличко.

Он обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить подробный отчет о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов с 2015 года.

"Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА совершил 385 проверок с 2015-го года. И передал правоохранителям материалы по 316-ти объектами аудита. Поэтому вопрос: какова ситуация с этими делами? Почему несколько лет ждали, а теперь реагируют на результаты наших проверок? Только руки дошли или надо срочно заляпать Кличко и столичную власть?" - подытожил Кличко.