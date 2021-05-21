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Правоохоронці до ночі шукають у КМДА документи, які ми самі передали їм, - Кличко

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 15:00
Правоохоронці до ночі шукають у КМДА документи, які ми самі передали їм, - Кличко Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці шукають у департаментах КМДА і комунальних підприємства Києва документи, які міська влада вже давно передала їм.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, коментуючи продовження тиску на столичну владу.

"Структурні підрозділи надають всю документацію. Навіть ту, що не стосується проваджень, за якими приходять правоохоронці. Такі масові раптові облави і постановочні акції - маніпуляції для дискредитації міської влади. Спроба дестабілізувати ситуацію в столиці. Бо вже два тижні ключові комунальні підприємства і підрозділи міста не можуть нормально працювати. Оскільки там, зранку до ночі, шукають в основному документи, які ми самі передали правоохоронцям. За фінансовими порушеннями, які виявили ми самі", - наголосив Кличко.

Він звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати докладний звіт про статус справ, щодо яких КМДА передавала документи за результатами аудитів з 2015 року.

"Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок з 2015-го року. І передав правоохоронцям матеріали за 316-ти об’єктами аудиту. Тому питання: яка ситуація з цими справами? Чому кілька років чекали, а тепер реагують на результати наших перевірок? Тільки руки дійшли чи треба терміново заляпати Кличка і столичну владу?" - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше обшуки пройшли в ряді підприємств Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах придушенням місцевого самоврядування і тиском на нього особисто і на столичну владу.

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