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Правоохранители Львовской области задержали и выдворили из Украины криминального авторитета

НовостиОбщество    07.07.2018 - 23:38
Иллюстративное фото (Pixabау)
Иллюстративное фото (Pixabау)

Мужчину задержали в Трускавце, после того, как он нарушил запрет на въезд в Украину

Правоохранители управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции Львовской области задержали криминального авторитета. Об этом 7 июля информирует отдел коммуникации полиции Львовской области.

Лидер преступной группировки, так называемый "вор в законе" - иностранец 43 лет, известный в криминальных кругах как Дато Агжабединский. Его задержали в Трускавце, после того, как он нарушил запрет на въезд в Украину. После оформления задержания полицейские принудительно выдворили мужчину за пределы Украины.

"Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления "вор в законе" был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники", - отметил заместитель начальника ГУНП во Львовской области Тарас Сабанюк.

Напомним, возле Мариуполя Нацгвардия задержала боевика "ДНР".

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Теги публикации: полиция, вор в законе, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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