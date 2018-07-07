Правоохранители Львовской области задержали и выдворили из Украины криминального авторитета

Мужчину задержали в Трускавце, после того, как он нарушил запрет на въезд в Украину

Правоохранители управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции Львовской области задержали криминального авторитета. Об этом 7 июля информирует отдел коммуникации полиции Львовской области.

Лидер преступной группировки, так называемый "вор в законе" - иностранец 43 лет, известный в криминальных кругах как Дато Агжабединский. Его задержали в Трускавце, после того, как он нарушил запрет на въезд в Украину. После оформления задержания полицейские принудительно выдворили мужчину за пределы Украины.

"Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления "вор в законе" был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники", - отметил заместитель начальника ГУНП во Львовской области Тарас Сабанюк.

Напомним, возле Мариуполя Нацгвардия задержала боевика "ДНР".