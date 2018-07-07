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Правоохоронці Львівщини затримали і видворили з України кримінального авторитета

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 23:38
Ілюстративне фото (Pixabау)
Ілюстративне фото (Pixabау)

Чоловіка затримали у Трускавці, після того, як він порушив заборону на в'їзд в Україну

Правоохоронці управління карного розшуку Головного управління Національної поліції Львівській області затримали кримінального авторитета. Про це 7 липня iнформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Лідер злочинного угруповання, так званий "злодій у законі" - іноземець 43 років, відомий у кримінальних колах як Дато Агжабединський. Його затримали у Трускавці, після того, як він порушив заборону на в'їзд в Україну. Після оформлення затримання поліцейські примусово видворили чоловіка за межі України.

"Два місяці тому цей неодноразово судимий за тяжкі злочини "злодій в законі" був затриманий правоохоронцями в Київській області та примусово видворено за межі України. Однак, незважаючи на те, що йому заборонено в'їзд на територію нашої держави протягом трьох років, він знайшов спосіб повернутися і приїхав до Трускавця, де його і затримали наші оперативники", - зазначив заступник начальника ГУНП у Львівській області Тарас Сабанюк.

Нагадаємо, біля Маріуполя Нацгвардія затримала бойовика "ДНР".

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Теги публікації: полиция, вор в законе, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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