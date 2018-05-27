Правоохоронці Києва затримали 18 осіб, що провокували конфлікти у НСК "Олімпійський"

За словами голови київської поліції, інцидентів з іноземними вболівальниками не було

У Києві 26 травня представники спецназу затримали 18 осіб, які провокували конфлікти біля входу на стадіон "Олімпійський". Про це поінформував глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає "Громадське"

"Затримані вигукували "Динамо! Динамо!" і, за даними правоохоронців, провокували конфлікти", - пише видання.

За словами голови київської поліції, інцидентів з іноземними вболівальниками "поки вдається уникати".

Нагадаємо, мадридський "Реал" у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону 2017/18 здолав "Ліверпуль". Зустріч на НСК "Олімпійський" в Києві завершилася з рахунком 3:1.

Рахунок був відкритий у другому таймі. На 51 хвилині після грубої помилки Каріуса рахунок у матчі відкрив Бензема. Через чотири хвилини "червоні" відігралися - Мілнера з кутового і скидки Ловрена відновив рівновагу в рахунку Садьо Мане. Потім дублем у складі "Реала" відзначився Бейл. Спочатку Гарет в падінні через себе вивів мадридців уперед. На 83 хвилині Каріус допустив ще одну результативну помилку після дальнього удару Бейла.