Силовики в ходе учений отработают действия по обеспечению общественной безопасности

В ходе учений будет наработан соответствующий алгоритм действий

Во время командно-штабных учений правоохранители отработают алгоритм действий по обеспечению общественной безопасности во время массовых мероприятий. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба полиции.

Так, участие в учениях примут руководители полиции областных подразделений и их заместители, руководители полиции превенции, патрульной полиции, представители Национальной гвардии и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Яровой отметил, что в ближайшее время в стране планируется проведение массовых мероприятий, участие в которых запланировано примут десятки тысяч человек.

В частности, речь идет о футбольном матче на этой неделе в Одессе, мероприятия по празднованию годовщины Крещения Руси и независимости Украины.

"Во время командно-штабных учений мы должны отработать весь алгоритм работы во время этих мероприятий. Все руководители на местах должны четко понимать, каким образом и в какой последовательности использовать силы и средства, анализировать ситуацию и принимать соответствующие решения", - сказал Яровой.

Кроме того, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев добавил, что во время учений правоохранители на местах должны смоделировать различные ситуации, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий, и отработать свои совместные действия.

"Как сработают ваши силы, ситуативно собранные за короткое время, как сработает патрульная полиция, в частности - тактическая полиция, полиция диалога и все остальные подразделения - вы должны увидеть все проблемы, которые могут возникнуть, и решить их во время учений", - сказал он.

Напомним, в конце июня сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) Украины будет сотрудничать со спасателями Калифорнии (США) в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций.