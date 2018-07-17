Силовики у ході навчань відпрацюють дії із забезпечення публічної безпеки

У ході навчань буде напрацьований відповідний алгоритм дій

Під час командно-штабних навчань правоохоронці відпрацюють алгоритм дій щодо забезпечення публічної безпеки під час масових заходів. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба поліції.

Так, участь у навчаннях візьмуть керівники поліції обласних підрозділів та їхні заступники, керівники поліції превенції, патрульної поліції, представники Національної гвардії та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Яровий зазначив, що найближчим часом у країні планується проведення масових заходів, участь у яких заплановано візьмуть десятки тисяч людей.

Зокрема, йдеться про футбольний матч цього тижня в Одесі, заходи з відзначення річниці Хрещення Русі та незалежності України.

"Під час командно-штабних навчань ми маємо відпрацювати весь алгоритм роботи під час цих заходів. Всі керівники на місцях мають чітко розуміти, яким чином та в якій послідовності використовувати сили та засоби, аналізувати ситуацію та приймати відповідні рішення", - сказав Яровий.

Крім того, голова Національної поліції України Сергій Князєв додав, що під час навчань правоохоронці на місцях повинні змоделювати різні ситуації, що можуть виникнути під час масових заходів, та відпрацювати свої спільні дії.

"Як спрацюють ваші сили, ситуативно зібрані за короткий час, як спрацює патрульна поліція, зокрема, - тактична поліція, поліція діалогу та всі інші підрозділи - ви маєте побачити всі проблеми, що можуть виникнути, та вирішити їх під час навчань", - сказав він.

Нагадаємо, у кінці червня повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ (МВС) України буде співпрацювати з рятувальниками Каліфорнії (США) у сфері ліквідації надзвичайних ситуацій.