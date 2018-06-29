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Интервью

МВД будет сотрудничать со спасателями Калифорнии в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 13:06
Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)
Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)

Сотрудничество со спасателями Калифорнии будет способствовать росту уровня профессионализма украинских специалистов

Министерство внутренних дел (МВД) Украины будет сотрудничать со спасателями Калифорнии (США) в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

"Нам очень интересен опыт Калифорнии в управлении силами и средствами различных подразделений, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мы готовы проработать вопрос подписания договоренностей, которые позволят закрепить наши отношения и будут способствовать развитию ГСЧС Украины, в частности путем обмена опытом между спасателями и проведением соответствующих совместных учений", - заявил первый заместитель главы ведомства Сергей Яровой.

Как отмечается, делегация МВД возглавляемая Яровым посетила штаб-квартиры Управления по чрезвычайным ситуациям штата Калифорния (CalOES) и 95-й группы помощи гражданским органам власти Национальной гвардии Калифорнии.

Яровой отметил, что сотрудничество с калифорнийскими спасателями будет способствовать качественному росту уровня профессионализма украинского подразделения.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели перешли на усиленный режим несения службы на период празднования Дня Конституции.

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Теги публикации: Министерство внутренних дел Украины, спасатели, Калифорния  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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