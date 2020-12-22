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Правоохранители должны оперативно и открыто расследовать нападение на мэра Броваров, - Кличко

Киев, Вторник 22 декабря 2020 13:18
Правоохранители должны оперативно и открыто расследовать нападение на мэра Броваров, - Кличко
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Виталий Кличко, как председатель Ассоциации городов Украины, призывает правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Я, как председатель Ассоциации городов, обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города", - написал Кличко.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 декабря неизвестные лица совершили нападение на дом мэра Броваров Игоря Сапожко в Бориспольском районе Киевской области.

Сапожки избили, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение полиции области. "Группа неизвестных лиц ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнидын Бориспольского района, они забрали имущество", - пояснили в полиции.

Повторные выборы в горсовет и мэра Броваров состоятся 17 января.

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Новости Украины Происшествия Виталий КличкополицияБровары

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