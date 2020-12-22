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Правоохоронці мають оперативно та відкрито розслідувати напад на мера Броварів, - Кличко

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 13:18
Правоохоронці мають оперативно та відкрито розслідувати напад на мера Броварів, - Кличко
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Віталій Кличко, як голова Асоціації міст України, закликає правоохоронні органи оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка.

Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я, як голова Асоціації міст, звернувся до правоохоронних органів оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка. Правоохоронці мають встановити і те, чи були такі дії зловмисників спробою політичного тиску на Сапожка напередодні місцевих виборів у Броварах, де Ігор Сапожко балотується на посаду мера міста", - написав Кличко.

Як повідомлялось раніше, у ніч на 22 грудня невідомі особи здійснили напад на будинок мера Броварів Ігоря Сапожка у Бориспільському районі Київської області.

Сапожка побили, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення поліції області. "Група невідомих осіб увірвалася у дім мера Броварів в селі Гнідин Бориспільського району, вони забрали майно", - пояснили у поліції.

Повторні вибори у міськраду та мера Броварів відбудуться 17 січня.

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Новини України Надзвичайні події Віталий КличкополицияБровары

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