Правоохоронці мають оперативно та відкрито розслідувати напад на мера Броварів, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Віталій Кличко, як голова Асоціації міст України, закликає правоохоронні органи оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка.

Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я, як голова Асоціації міст, звернувся до правоохоронних органів оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка. Правоохоронці мають встановити і те, чи були такі дії зловмисників спробою політичного тиску на Сапожка напередодні місцевих виборів у Броварах, де Ігор Сапожко балотується на посаду мера міста", - написав Кличко.

Як повідомлялось раніше, у ніч на 22 грудня невідомі особи здійснили напад на будинок мера Броварів Ігоря Сапожка у Бориспільському районі Київської області.

Сапожка побили, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення поліції області. "Група невідомих осіб увірвалася у дім мера Броварів в селі Гнідин Бориспільського району, вони забрали майно", - пояснили у поліції.

Повторні вибори у міськраду та мера Броварів відбудуться 17 січня.