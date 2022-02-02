Правоохранители должны давно заняться делами Коболева, - Ставнийчук

Несогласование мирового соглашения по делу с отчуждением природного газа на 2,2 млрд грн в 2020 году с наблюдательным советом "Нафтогаза" является нарушением с правовой точки зрения. И правоохранители уже давно должны заинтересоваться этим, а также другими делами экс-менеджмента "Нафтогаза".

"Совершенно очевидно, что этим и целым рядом других дел нужно было уже давно заняться правоохранительным органам в сфере национальной безопасности, по большому счету. Потому что речь идет о том, что 20-летний долг с огромным хвостом почему-то возвращали не газом, а деньгами тем, кому задолжали, - напомнила Ставнийчук. - Коболев, конечно, хорохорится, говорит о том, что все супер, но именно при нем говорилось о нанесении ущерба в 2,2 млрд грн только за счет этого дела".

По словам эксперта, Андрей Коболев и его команда в 2020 году распыляли и финансовый, и газовый ресурс Украины.

"У деятельности Коболева и его команды был целый ряд организационно-правовых решений, которые безапелляционно, полностью были правонарушениями тогда, когда он руководил "Нафтогазом". Тем не менее, пока мы о них не слышим", - подчеркнула Ставнийчук.