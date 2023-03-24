Правоохоронці збили 5 ворожих дронів, завдяки яким ворог обстрілював Берислав

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Херсонської області.

"Місто Берислав перебуває під постійним вогнем військ Росії. Щодня ворог обстрілює районний центр та сусідні населені пункти з артилерії, танків, реактивних систем, а також БПЛА. Проте, як і на інших ділянках фронту, Сили руху опору, до складу яких входять і поліцейські, протидіють підлості військ країни-агресора", - пише пресслужба.

Сьогодні ж бійці зведеного загону Департаменту патрульної поліції разом зі співробітниками роти поліції особливого призначення ГУНП в Херсонській області збили ще 5 дронів. 3 з цих квадрокоптерів впали у Дніпро. Інші два - збили над містом.

Фото: правоохоронці збили 5 ворожих дронів, якими ворог обстрілював Берислав (facebook.com/khersonpolice.official)