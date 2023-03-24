Правоохранители сбили 5 вражеских дронов, благодаря которым враг обстреливал Берислав

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Херсонской области.

"Город Берислав находится под постоянным огнем войск России. Ежедневно враг обстреливает районный центр и соседние населенные пункты из артиллерии, танков, реактивных систем, а также БПЛА. Однако, как и на других участках фронта, Силы движения сопротивления, в состав которых входят и полицейские, противодействуют подлости войск страны-агрессора", - пишет пресс-служба.

Сегодня же бойцы сводного отряда Департамента патрульной полиции вместе с сотрудниками роты полиции особого назначения ГУНП в Херсонской области сбили еще 5 дронов. 3 из этих квадрокоптеров упали в Днепр. Остальные два - сбили над городом.

Фото: правоохранители сбили 5 вражеских дронов, которыми враг обстреливал Берислав (facebook.com/khersonpolice.official)