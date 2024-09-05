Правоохоронці затримали трьох поплічників РФ за підпали машин військових на Донеччині

За даними слідства, підпалами службових авто Сил оборони займалися троє мешканців Слов’янська. Зазначається, що двоє із них, віком 17 і 18 років, діяли у складі групи. Третій затриманий виявився рецидивістом, який раніше відбував покарання за крадіжки. Він займався підпалами окремо.

"Усі вони шукали "легкого заробітку" у Telegram-каналах, де потрапили у поле зору російських спецслужб", - йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмисникам росіяни платили за виконання "замовлень" у прифронтовому місті. Зазначається, що фігуранти палили позашляховики та мікроавтобуси українських військових, які залучені до виконання бойових операцій на передовій. Спочатку вони відстежувати їх локації, а потім здійснювали підпали за допомогою легкозаймистих сумішей. "Результати" своїх злочинів фіксувалися ними на камери власних телефонів.

Повідомляється, що фігуранти змогли підпалити два військових автомобілі. Відомо, що вони готували знищення релейних шаф на місцевих лініях залізничного сполучення.

"Під час обшуків в оселях затриманих вилучено легкозаймисті суміші та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ", - йдеться у повідомленні СБУ.

Трьом фігурантам було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років за ґратами.