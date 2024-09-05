Правоохранители задержали трех приспешников РФ за поджоги машин военных в Донецкой области

По данным следствия, поджогами служебных автомобилей Сил обороны занимались трое жителей Славянска. Отмечается, что два из них, в возрасте 17 и 18 лет, действовали в составе группы. Третий задержанный оказался рецидивистом, ранее отбывавшим наказание за кражи. Он занимался поджогами отдельно.

"Все они искали "легкий заработок" в Telegram-каналах, где попали в поле зрения российских спецслужб", - говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленникам россияне платили за выполнение "заказов" в прифронтовом городе. Отмечается, что фигуранты жгли внедорожники и микроавтобусы украинских военных, вовлеченных в боевые операции на передовой. Сначала они отслеживали их локации, а затем осуществляли поджоги с помощью легковоспламеняющихся смесей. Результаты своих преступлений фиксировались ими на камеры собственных телефонов.

Сообщается, что фигуранты смогли поджечь два военных автомобиля. Известно, что они готовили уничтожение релейных шкафов на местных линиях железнодорожного сообщения.

"В ходе обысков в домах задержанных изъяты легковоспламеняющиеся смеси и мобильные телефоны с поличным в пользу РФ", - говорится в сообщении СБУ.

Трем фигурантам было поставлено в известность о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 8 лет за решеткой.