Правоохоронці затримали російських агентів-підпалювачів, які діяли у двох областях України

Українські правоохоронці затримали шістьох агентів спецслужб РФ, які здійснювали підпали стратегічних об’єктів інфраструктури у Київській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на СБУ .

Зазначається, що зловмисники діяли за вказівками російських кураторів, отримуючи інструкції через спеціально створені Телеграм-канали.

Затримання в Київській області

У Києві було затримано 33-річного чоловіка, раніше засудженого за крадіжки. Він підпалив релейну шафу "Укрзалізниці", що забезпечує безперебійний рух потягів.

було затримано 33-річного чоловіка, раніше засудженого за крадіжки. Він підпалив релейну шафу "Укрзалізниці", що забезпечує безперебійний рух потягів. У Борисполі затримано 29-річного чоловіка, залежного від азартних ігор, який спалив іншу релейну шафу, сподіваючись отримати гроші від росіян для покриття боргів.

Затримання в Миколаївській області

У Первомайському районі правоохоронцями було викрито чотирьох підлітків віком 14-15 років, які за завданням російських спецслужб підпалили електропідстанцію, залишивши без світла значну частину району.

Повідомляється, що під час обшуків у всіх затриманих було вилучено легкозаймисті суміші, мобільні телефони з доказами злочинів та інший речовий доказ.

Усім зловмисникам було висунуто підозри у здійсненні диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України).

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Російським агентам, включно з неповнолітніми, тепер загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали агентку російської розвідки, яка діяла у Чернігівської області.