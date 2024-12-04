Правоохоронці затримали російських агентів-підпалювачів, які діяли у двох областях України
Українські правоохоронці затримали шістьох агентів спецслужб РФ, які здійснювали підпали стратегічних об’єктів інфраструктури у Київській та Миколаївській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на СБУ.
Зазначається, що зловмисники діяли за вказівками російських кураторів, отримуючи інструкції через спеціально створені Телеграм-канали.
Затримання в Київській області
- У Києві було затримано 33-річного чоловіка, раніше засудженого за крадіжки. Він підпалив релейну шафу "Укрзалізниці", що забезпечує безперебійний рух потягів.
- У Борисполі затримано 29-річного чоловіка, залежного від азартних ігор, який спалив іншу релейну шафу, сподіваючись отримати гроші від росіян для покриття боргів.
Затримання в Миколаївській області
- У Первомайському районі правоохоронцями було викрито чотирьох підлітків віком 14-15 років, які за завданням російських спецслужб підпалили електропідстанцію, залишивши без світла значну частину району.
Повідомляється, що під час обшуків у всіх затриманих було вилучено легкозаймисті суміші, мобільні телефони з доказами злочинів та інший речовий доказ.
Усім зловмисникам було висунуто підозри у здійсненні диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України).
Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)
Російським агентам, включно з неповнолітніми, тепер загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали агентку російської розвідки, яка діяла у Чернігівської області.
Також нагадаємо, що нещодавно було заарештовано 51-річну мешканку Костянтинівки, яка передавала ворогу інформацію про позиції ЗСУ поблизу Часового Яру.
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