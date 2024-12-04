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Правоохоронці затримали російських агентів-підпалювачів, які діяли у двох областях України

Середа 04 грудня 2024 13:34
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Правоохоронці затримали російських агентів-підпалювачів, які діяли у двох областях України Ілюстративне фото: СБУ та Нацполіція затримали російських агентів-підпалювачів (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Ніна Єланська

Українські правоохоронці затримали шістьох агентів спецслужб РФ, які здійснювали підпали стратегічних об’єктів інфраструктури у Київській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на СБУ.

Зазначається, що зловмисники діяли за вказівками російських кураторів, отримуючи інструкції через спеціально створені Телеграм-канали.

Затримання в Київській області

  • У Києві було затримано 33-річного чоловіка, раніше засудженого за крадіжки. Він підпалив релейну шафу "Укрзалізниці", що забезпечує безперебійний рух потягів.
  • У Борисполі затримано 29-річного чоловіка, залежного від азартних ігор, який спалив іншу релейну шафу, сподіваючись отримати гроші від росіян для покриття боргів.

Затримання в Миколаївській області

  • У Первомайському районі правоохоронцями було викрито чотирьох підлітків віком 14-15 років, які за завданням російських спецслужб підпалили електропідстанцію, залишивши без світла значну частину району.

Повідомляється, що під час обшуків у всіх затриманих було вилучено легкозаймисті суміші, мобільні телефони з доказами злочинів та інший речовий доказ.

Усім зловмисникам було висунуто підозри у здійсненні диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України).

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Російським агентам, включно з неповнолітніми, тепер загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали агентку російської розвідки, яка діяла у Чернігівської області.

Також нагадаємо, що нещодавно було заарештовано 51-річну мешканку Костянтинівки, яка передавала ворогу інформацію про позиції ЗСУ поблизу Часового Яру.

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