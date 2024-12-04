Правоохранители задержали действовавших в двух областях Украины российских агентов-поджигателей

Украинские правоохранители задержали шестерых агентов спецслужб РФ, которые осуществляли поджоги стратегических объектов инфраструктуры в Киевской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Отмечается, что злоумышленники действовали по указаниям российских кураторов, получая инструкции через специально созданные телеграммы-каналы.

Задержание в Киевской области

В Киеве был задержан 33-летний мужчина, ранее судимый за кражи. Он поджег релейный шкаф "Укрзализныци", обеспечивающий бесперебойное движение поездов.

был задержан 33-летний мужчина, ранее судимый за кражи. Он поджег релейный шкаф "Укрзализныци", обеспечивающий бесперебойное движение поездов. В Борисполе задержан 29-летний мужчина, зависимый от азартных игр, который сжег другой релейный шкаф, надеясь получить деньги от россиян для покрытия долгов.

Задержание в Николаевской области

В Первомайском районе правоохранителями были разоблачены четыре подростка в возрасте 14-15 лет, которые по заданию российских спецслужб подожгли электроподстанцию, оставив без света значительную часть района.

Сообщается, что во время обысков у всех задержанных были изъяты легковоспламеняющиеся смеси, мобильные телефоны с поличным и другое вещественное доказательство.

Всем злоумышленникам были выдвинуты подозрения в диверсии в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Российским агентам, включая несовершеннолетних, теперь грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники СБУ задержали действовавшую в Черниговской области агентку российской разведки.