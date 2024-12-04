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Правоохранители задержали действовавших в двух областях Украины российских агентов-поджигателей

Среда 04 декабря 2024 13:34
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Правоохранители задержали действовавших в двух областях Украины российских агентов-поджигателей Иллюстративное фото: СБУ и Нацполиция задержали российских агентов-поджигателей (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Нина Еланская

Украинские правоохранители задержали шестерых агентов спецслужб РФ, которые осуществляли поджоги стратегических объектов инфраструктуры в Киевской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что злоумышленники действовали по указаниям российских кураторов, получая инструкции через специально созданные телеграммы-каналы.

Задержание в Киевской области

  • В Киеве был задержан 33-летний мужчина, ранее судимый за кражи. Он поджег релейный шкаф "Укрзализныци", обеспечивающий бесперебойное движение поездов.
  • В Борисполе задержан 29-летний мужчина, зависимый от азартных игр, который сжег другой релейный шкаф, надеясь получить деньги от россиян для покрытия долгов.

Задержание в Николаевской области

  • В Первомайском районе правоохранителями были разоблачены четыре подростка в возрасте 14-15 лет, которые по заданию российских спецслужб подожгли электроподстанцию, оставив без света значительную часть района.

Сообщается, что во время обысков у всех задержанных были изъяты легковоспламеняющиеся смеси, мобильные телефоны с поличным и другое вещественное доказательство.

Всем злоумышленникам были выдвинуты подозрения в диверсии в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Российским агентам, включая несовершеннолетних, теперь грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники СБУ задержали действовавшую в Черниговской области агентку российской разведки.

Также напомним, что недавно была арестована 51-летняя жительница Константиновки, которая передавала врагу информацию о позициях ВСУ вблизи Часового Яра.

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