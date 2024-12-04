У Чернігові "на гарячому" затримали агента розвідки РФ. Як їй вдавалося бути непоміченою
Служба безпеки України затримала агентку російської розвідки у Чернігові. Вона маскувалась, об'їзджаючи об'єкти ЗСУ на таксі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у Чернігові", - йдеться у повідомленні.
Щоб "обійти" українську ППО, вона мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область.
"Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти. Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з "потрібними" геолокаціями", - розповіли у СБУ.
Що відомо про зрадницю?
Зловмисницею виявилася 16-річна місцева жителька, яку РФ втягнула у злочинну діяльність і яка допомагала рашистам готувати новий повітряний удар по регіону.
Військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала "на гарячому", коли вона фотографувала оборонний об’єкт.
Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського гру, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері.
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Затримання агентів РФ у Чернігові та області
Правоохоронці не вперше затримують агентів РФ у Чернігові та області. Так, у листопаді СБУ затримала агента російської розвідки. Він здійснював підпали в Чернігові та планував убивства воїнів ЗСУ.
А у вересні СБУ спіймала російського агента в Чернігівській області. Зрадник готував диверсії на залізниці та наводив російські ракети на Чернігів.
Крім того, нещодавно правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генералу Євгену Нікіфорову. Він наказав вдарити "Іскандером" по драмтеатру в Чернігові.
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