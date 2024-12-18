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Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Рудого, - джерело

Фото: Іван Рудий, голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Вранці, 18 грудня, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

За даними джерел РБК-Україна, правоохоронці затримали голову КРАІЛ через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино.

Під час обшуку у затриманого було виявлено речовину, схожу на наркотичну. 

Боротьба з онлайн-казино 

Весною поточного року тема онлайн-казино стала доволі резонансною через скандали щодо відсутності обмежень в їх роботі. У тому ж числі до обмеження доступу закликали й у петиціях. 

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що тему онлайн-казино в Україні винесуть на засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).  

Вже у середині квітня РНБО ухвалила низку рішень щодо азартних ігор, згідно з якими Кабінету міністрів було доручено розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор із символіками Збройних сил України, заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця й не тільки. 

Також нещодавно Верховна Рада ухвалила закон щодо посилення контролю на гральному ринку, який передбачає ліквідацію КРАІЛ. Заміст останнього буде утворено новий уповноважений орган та визначено Міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу й лоторей.  

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