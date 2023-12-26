Правоохоронці затримали банду, яка вимагала гроші з пораненого воїна ЗСУ (фото)

СБУ знешкодила на Волині банду, яка "вибивала" гроші у пораненого воїна ЗСУ. Крім того, злочинне угруповання тероризувало і намагалось тримати у страху інших мешканців регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

Схема вибивання коштів

У відомстві розповідають, що зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за "мирне вирішення спірних питань".

Зокрема, ділки намагались "вибити" вигаданий борг у понад 120 тисяч гривень з пораненого воїна-гранатометника ЗСУ, який повернувся з передової для лікування та реабілітації.

"Почувши відмову у сплаті "данини", учасники банди напали на українського воїна і завдали йому тілесних ушкоджень, унаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта", - інформує СБУ.

У разі подальшого спротиву рекетирам, вони погрожували потерпілому фізичною розправою.

Затримання злочинців

Служба безпеки затримала трьох учасників злочинного угруповання під час отримання ними частини грошей від чоловіка.

Організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за пограбування.

До незаконної діяльності він дистанційно залучив трьох своїх спільників "на волі", які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання.

Отримані злочинним способом гроші зловмисники направляли на власні потреби, а також поповнювали "злодійську касу".

Оголошення підозри і ймовірні терміни

Наразі всім чотирьом фігурантам оголошено про підозру за вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.

Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.