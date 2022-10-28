Правоохоронці зафіксували близько 40 тисяч воєнних злочинів Росії в Україні

РФ щодня тероризує українські мирні міста і вчиняє геноцид. Правоохоронці викрили десятки тисяч випадків порушення окупантами законів війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, зроблену під час брифінгу.
Посадовиця зазначила, що правоохоронні органи зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, вчинених росіянами.
"Серед них є також і злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, або, як їх ще називають, сексуальні злочини", - сказала Павліченко.
Нагадаємо, у Борівському районі Харківської області було виявлено масове поховання. Правоохоронці почали документувати злочини росіян.
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