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Правоохоронці зафіксували близько 40 тисяч воєнних злочинів Росії в Україні

Фото: Правоохоронці зафіксували близько 40 тисяч воєнних злочинів Росії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

РФ щодня тероризує українські мирні міста і вчиняє геноцид. Правоохоронці викрили десятки тисяч випадків порушення окупантами законів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, зроблену під час брифінгу.

Посадовиця зазначила, що правоохоронні органи зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, вчинених росіянами.

"Серед них є також і злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, або, як їх ще називають, сексуальні злочини", - сказала Павліченко.

Нагадаємо, у Борівському районі Харківської області було виявлено масове поховання. Правоохоронці почали документувати злочини росіян.

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