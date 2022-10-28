RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правоохранители зафиксировали около 40 тысяч военных преступлений России в Украине

Фото: Правоохранители зафиксировали около 40 тысяч военных преступлений России в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

РФ ежедневно терроризирует украинские мирные города и совершает геноцид. Правоохранители разоблачили десятки тысяч случаев нарушения оккупантами законов войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко, сделанное во время брифинга.

Чиновница отметила, что правоохранительные органы зафиксировали уже около 40 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами.

"Среди них есть также и преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, или, как их еще называют, сексуальные преступления", - сказала Павличенко.

Напомним, в Боровском районе Харьковской области было обнаружено массовое захоронение. Правоохранители начали документировать преступления россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияВойна России против Украины