Правоохоронці зафіксували близько 40 тисяч воєнних злочинів Росії в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, зроблену під час брифінгу.

Посадовиця зазначила, що правоохоронні органи зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, вчинених росіянами.

"Серед них є також і злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, або, як їх ще називають, сексуальні злочини", - сказала Павліченко.