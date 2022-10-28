ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Правоохоронці зафіксували близько 40 тисяч воєнних злочинів Росії в Україні

Новость на русском →
П'ятниця 28 жовтня 2022 03:47
Правоохоронці зафіксували близько 40 тисяч воєнних злочинів Росії в Україні Фото: Правоохоронці зафіксували близько 40 тисяч воєнних злочинів Росії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

РФ щодня тероризує українські мирні міста і вчиняє геноцид. Правоохоронці викрили десятки тисяч випадків порушення окупантами законів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, зроблену під час брифінгу.

Посадовиця зазначила, що правоохоронні органи зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, вчинених росіянами.

"Серед них є також і злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, або, як їх ще називають, сексуальні злочини", - сказала Павліченко.

Нагадаємо, у Борівському районі Харківської області було виявлено масове поховання. Правоохоронці почали документувати злочини росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция Війна Росії проти України
NEWS
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів