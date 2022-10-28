ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правоохранители зафиксировали около 40 тысяч военных преступлений России в Украине

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 03:47
Правоохранители зафиксировали около 40 тысяч военных преступлений России в Украине Фото: Правоохранители зафиксировали около 40 тысяч военных преступлений России в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

РФ ежедневно терроризирует украинские мирные города и совершает геноцид. Правоохранители разоблачили десятки тысяч случаев нарушения оккупантами законов войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко, сделанное во время брифинга.

Чиновница отметила, что правоохранительные органы зафиксировали уже около 40 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами.

"Среди них есть также и преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, или, как их еще называют, сексуальные преступления", - сказала Павличенко.

Напомним, в Боровском районе Харьковской области было обнаружено массовое захоронение. Правоохранители начали документировать преступления россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция Война России против Украины
NEWS
Варвары бьют по нашей энергетике, но мы достойно пройдем эту тьму, - Зеленский
Варвары бьют по нашей энергетике, но мы достойно пройдем эту тьму, - Зеленский
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов